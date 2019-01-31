МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Литовская компания-поставщик энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET) заключила соглашение о покупке сжиженного природного газа с международной группой Total Gas & Power Limited, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу LET.

"Мы рады, что в Литве появился новый игрок на рынке СПГ с огромным опытом и мировым признанием. СПГ Total диверсифицирует портфель поставок Lietuvos energijos tiekimas и позволит обеспечить привлекательные для клиентов цены и надежные поставки", — сказал гендиректор LET Мантас Микалаюнас.

Отмечается, что летом этого года Литва получит один груз, купленный у Total Gas & Power Limited на рынке краткосрочных сделок по СПГ. Предполагается, что танкер достигнет Клайпеды в начале третьего квартала. Стоимость и детали сделки не разглашаются.

Как отмечает Sputnik, LET обеспечивает Литву поставками газа из трех разных источников. Компания имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с норвежским Equinor и приобретает топливо на рынке краткосрочных сделок по СПГ, закупает газ у российского "Газпрома". Кроме того, она использует подземное газохранилище "Инчукалнс" на территории Латвии.

В порту Клайпеды находится судно-хранилище СПГ, построенное норвежской компанией Hoegh LNG при сотрудничестве с корейской компанией Hyundai Heavy Industries. Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский СПГ через Клайпедский терминал. При этом страна с 2014 года арендует его у Hoegh LNG. После 2024 года истекает действие договора об аренде терминала.