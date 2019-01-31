МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем добычи газа на месторождении Zohr в Египте, запущенном в декабре 2017 года, в 2018 году составил 12,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Роснефти", которая участвует в разработке этого месторождения.

"При этом добыча во втором полугодии 2018 года выросла почти в четыре раза по сравнению с показателем за первое полугодие, который составлял 3,1 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.

Запуск месторождения состоялся в декабре 2017 года. На протяжении 2018 года мощности проекта Zohr были последовательно увеличены в соответствии с планом развития и соглашением о продаже газа — с 11,3 миллиона кубометров (400 миллионов кубических футов) до нынешних 56,6 миллиона кубометров газа в сутки (2 миллиарда кубических футов), отмечают в "Роснефти".

"До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до проектных мощностей — 76 миллионов кубометров в сутки (2,7 миллиарда кубических футов газа в сутки)", — сказано в сообщении.

Месторождение Zohr — крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в 2015 году. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" итальянской Eni).