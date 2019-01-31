МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Группа "Русгидро" без учета Богучанской ГЭС в 2018 году увеличила выработку электроэнергии на 2,9% по сравнению с 2017 годом — до 130,615 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.

При этом выработка компании по итогам года с учетом Богучанской ГЭС выросла на 2,8% и составила 144,255 миллиарда кВт.ч.

"Рекордные показатели общей выработки группы с учетом Богучанской ГЭС в 2018 году – 144,225 миллиарда кВт.ч (+2,8%) – достигнуты на фоне повышенной приточности воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада в первом полугодии и к ГЭС Сибири во втором полугодии, а также стабильного роста производства энергии станциями РАО ЭС Востока в результате увеличения потребления на 3,7% по ДФО по отношению к 2017 году", — говорится в сообщении.

Богучанская ГЭС, первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре, была построена в рамках совместного проекта "Русгидро" и "Русала" БЭМО, который включает в себя также строительство Богучанского алюминиевого завода.

Выработка электроэнергии входящих в "Русгидро" ГЭС и ГАЭС по итогам 2018 года выросла на 2,6%, до 98,4 миллиарда кВт.ч, тепловых электростанций на Дальнем Востоке — на 3,9%, до 31,8 миллиарда кВт.ч. Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций снизилась на 1,9% и составила 431 миллион кВт.ч. Отпуск тепла уменьшился на 0,9%, до 29,65 миллиона Гкал.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет по состоянию на 31 декабря 2018 года 39,4 ГВт.