МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал мощности в новом газопроводе в Болгарии от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", сообщили журналистам в пресс-службе "Газпрома".

"Газпром" принял участие в фазе 3 процедуры "Открытого сезона" в рамках реализуемого компанией "Булгартрансгаз" проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы и направил заявку на бронирование необходимого объема мощностей", — сказали в пресс-службе.

При этом в компании не пояснили, какой именно объем газа забронировал" Газпром".

"Булгартрансгаз" сообщил в четверг, что принял окончательное инвестрешение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока". Оценочная стоимость строительства составит 2,7 миллиарда болгарских левов (около 1,4 миллиарда евро). Решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании забронировали 100% будущих объемов газа. Теперь "Булгартрансгаз" подпишет с этими компаниями обязывающие соглашения.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.