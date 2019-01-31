МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть перешли к резкому снижению в четверг вечером после того, как представители венесуэльской оппозиции заявили об отсутствии рисков для партнеров государственной нефтяной компании PDVSA, попавшей под санкции США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.59 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,14%, до 60,84 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,92%, до 53,73 доллара за баррель. Ранее в ходе вечерних торгов нефть обеих марок росла в цене, при этом стоимость WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 21 ноября.

В центре внимания трейдеров оказались новости из Венесуэлы. Ранее в четверг представители оппозиции этой страны заявили, что намерены работать со всеми партнерами PDVSA, и компаниям из других стран нечего опасаться.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.