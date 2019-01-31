МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Американская энергетическая компания Exelon хочет испытать на принадлежащей ей АЭС "Брэйдвуд" российское так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на атомных станциях, как считается, поможет предотвращать развитие тяжелых аварий.

Exelon обратилась в комиссию по ядерному регулированию США с просьбой внести изменения в лицензию на эксплуатацию АЭС "Брэйдвуд", оператором которой является Exelon, чтобы применить на этой атомной станции тестовые толерантные топливные сборки производства топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны.

Exelon — один из крупнейших операторов атомных электростанций в США.