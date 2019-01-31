МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Суд признал виновными экс-гендиректора управляющей компании ООО "Тверской энергетический комплекс" Яна Горелова и бывшего управляющего ООО "Тверская генерация" Сергея Горохова в нарушениях при подготовке к отопительному сезону в Твери, сообщается на сайте Следственного комитета.

В сообщении говорится, что в зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в "злоупотреблении полномочиями, мошенничестве".

"Приговором суда Яну Горелову по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Сергею Горохову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

Суд установил, что ООО "Тверская генерация" не провело эксплуатационные испытания и плановый ремонт теплосетей при подготовке к отопительному сезону. В 2016 году в Твери произошли прорывы магистральных трубопроводов, из-за чего жилые дома и социально значимые объекты оставались без тепла и горячей воды.

Также следствие выяснило, что с декабря 2014-го по июль 2015 года гендиректор ООО "Промтехлит" и один из учредителей ООО "Тверская генерация" Игорь Кулешов руководил действиями Горохова "в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО "Промтехлит" в виде пополнения его оборотных средств на сумму 385 миллионов 530 тысяч рублей". Мужчины подписали договоры процентного займа на указанную сумму, в соответствии с которыми деньги перешли на расчетные счета ООО "Промтехлит", финансовое состояние которого не подразумевало исполнения обязательств.

Согласно данным Заволжского районного суда Твери, в феврале 2018 года Кулешов был признан виновным в "организации мошенничества на сумму более миллиарда рублей" и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Также Горелов и Горохов признаны виновными в том, что они подписали договоры купли-продажи, предметом которых являлись магистральные теплосети ООО "Тверская генерация". Согласно этим договорам, в пользу ООО "Тверской энергетический комплекс" (ТЭК) было отчуждено имущество на сумму не менее 317,5 миллиона рублей. Также фигуранты подписали договоры аренды магистральных теплосетей, согласно которым ТЭК передавало в аренду "Тверская генерация" свои теплосети, на основании которых "Тверская генерация" перечислила в адрес ТЭК более 37,968 миллиона рублей и договоры купли-продажи векселей. "Тверская генерация" приобрела у ТЭК ничем не обеспеченные векселя, перечислив в качестве оплаты по данным договорам 278 миллионов 350 тысяч рублей".

Еще один эпизод преступной деятельности виновных связан с мошенничеством в отношении ООО "Газпром межрегионгаз Тверь". Горелов и Горохов не заплатили газовой компании более 2 миллиардов рублей за поставленный "Тверской генерации" природный газ. Кроме того, Горохов оказался замешан в еще одной такой неуплате за предоставленный газ — на сумму более миллиарда рублей.