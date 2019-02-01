БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев /ПРАЙМ/. Оппозиция Венесуэлы, которая в четверг представила план социально-экономического развития страны, не планирует приватизировать национальную нефтегазовую компанию PDVSA, заявил депутат Национальной ассамблеи Элиас Матта.

"Заявления тех, кто скоро покинет Мирафлорес (президентский дворец – ред.), о том, что мы хотим приватизировать PDVSA, предоставить ее империалистам, абсолютно ложные: PDVSA принадлежит государству, всем венесуэльцам. Это то, что мы четко хотим заявить", — сказал депутат, чье выступление транслировалось в эфире TVVenezuela.

Он подчеркнул, что компания должна заниматься своим прямым делом – добывать нефть.

По словам спикера ассамблеи Хуана Гуаидо за последние три года в нефтяную промышленность Венесуэлы было инвестировано почти 300 миллиардов долларов.

"Только три страны в мире инвестировали немного больше – Саудовская Аравия, Россия и США. Каждая из этих стран производит почти 10 миллионов баррелей в день. Венесуэла же перешла с 3 миллионов баррелей к 1 миллиону баррелей в день", — отметил лидер оппозиции.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.