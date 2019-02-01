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МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Европейские контрагенты венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA приостанавливают закупки нефти из-за угрозы новых санкций со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.

Европейские покупатели также опасаются дополнительных санкций Евросоюза. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг заявила, что страны ЕС готовы рассмотреть в ближайшие дни новые персональные санкции по Венесуэле, если не увидят "позитивных изменений" в ситуации в этой стране.

Главными торговыми партнерами PDVSA в Европе, в частности, являются шведская компания Nynas AB, испанская Repsol и транснациональные корпорации Trafigura и Vitol, отмечает агентство.