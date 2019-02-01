МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Норвежская Equinor (бывшая Statoil) завершила покупку энергетической торговой компании Danske Commodities за 400 миллионов евро, сообщила норвежская компания.

"Equinor сегодня завершила покупку Danske Commodities (DC), анонсированную в июле 2018 года, за 400 миллионов евро после получения всех одобрений от регуляторов", — пишет Equinor.

Сделка была осуществлена в рамках расширения сферы деятельности компании в энергетическом секторе.

Danske Commodities (DC) была основана в 2004 году. В 2017 году компания продала 318 тераватт-часов электричества в 37 странах, что, по данным Equinor, более чем в два раза больше ежегодного потребления электричества в Норвегии, а также 389 тераватт-часов газа в 18 странах, что составляет примерно одну треть от общей добычи газа в стране.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Бывшая Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.