МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Выручка российского дивизиона Fortum (включает в себя активы "Фортум" и ТГК-1) по итогам 2018 года сократилась на 2,9% по сравнению с 2017 годом — до 1,069 миллиарда евро, сообщается в отчете финского концерна.

Сопоставимая EBITDA за отчетный период уменьшилась на 4,8% — до 417 миллионов евро. Операционная прибыль российского сегмента за прошедший год снизилась на 7,5% — до 273 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль сократилась на 8,4% — до 271 миллиона евро.

Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России за год составили 29,6 миллиарда кВт.ч против 26,3 миллиарда кВт.ч годом ранее.

Выручка российского дивизиона Fortum по итогам четвертого квартала снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 305 миллионов евро, сопоставимая EBITDA при этом увеличилась на 5% — до 127 миллионов евро. Операционная прибыль поднялась на 5,9%, до 90 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль — на 6%, до 89 миллионов евро.

В четвертом квартале 2018 года объемы продаж в сегменте электроэнергетики России составили 8 миллиардов кВт.ч против 7,2 миллиарда кВт.ч годом ранее.

"Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортум" по электроэнергии на 1 июня 2018 года составляла 4913 МВт.