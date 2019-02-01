МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В деле семьи семьи сенатора Арашукова появился еще один фигурант, сообщил Следственный комитет России (СКР). Это исполнительный директор "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, следователи будут просить суд о его аресте. Суд переместил "клан Арашуковых" в "Лефортово"

"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК России проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым" — говорится в сообщении СКР в WhatsАpp.

После допроса следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, добавляется в сообщении.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

В среду и четверг суд арестовал Рауля Арашукова, директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукоева, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова. Они подозреваются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.