МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло девять кандидатов в совет директоров "Газпрома", все они входят в действующий состав совета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего в совете директоров "Газпрома" сейчас 11 человек. Помимо перевыдвинутых правительством, в него также входят зампреды правления компании Виталий Маркелов и Михаил Середа.

В качестве представителей государства кабмин предложил переизбрать в совет директоров "Газпрома" спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова (возглавляет действующий состав совета), главу Газпромбанка Андрея Акимова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления компании Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Также правительство предлагает переизбрать как независимых директоров председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ нефти и газа имени Губкина Виктора Мартынова и ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимира Мау.