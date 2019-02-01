МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Компания "Газпром комплектация" заключила с "Ижорским трубным заводом" "Северстали" контракты на поставку 107 тысяч тонн труб на сумму 8 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Соответствующие торги (всего четыре тендера) были проведены в конце декабря прошлого года, участники и победитель не раскрывались.

Согласно итоговым материалам, срок исполнения контрактов: c 30 января по 31 октября 2019 года.

В формулировке документов, стройка, для которой покупаются трубы, называется "СЕГ", что может означать Северо-Европейский газопровод (СЕГ) — маршрут экспорта российского газа в Европу.