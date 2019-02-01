МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года увеличилась на 5,7% по сравнению с предыдущим годом – до 20,84 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка компании выросла в годовом выражении на 18,8% — до 290,212 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 4,88 доллара против 4,63 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала ExxonMobil сократила чистую прибыль на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 6 миллиардов долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 1,41 доллара против 1,97 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 8,1% и составила 71,895 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент снизилась по итогам года на 3,8% в годовом выражении — до 3,833 миллиона баррелей в сутки, а за четвертый квартал — выросла на 0,5%, до 4,01 миллиона баррелей в сутки.

"Сильные результаты в период волатильности нефтяных цен демонстрируют способность ExxonMobil генерировать позитивный денежный поток в различных рыночных условиях", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.