МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Газпром" в январе 2019 года увеличил добычу газа на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 47,4 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении "Газпрома".

"В январе 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 47,4 миллиарда кубометров газа — на 3,8% (на 1,7 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это максимальный показатель добычи для января за последние пять лет (с 2015 года)", — говорится в сообщении.

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 4,3%, или на 1,4 миллиарда кубометров.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил в конце декабря, что добыча "Газпрома" в 2018 году выросла на 26,6 миллиарда кубометров (на 5,6% по сравнению с 2017 годом), до 497,6 миллиарда кубометров газа.

"Газпром" сообщил также, что, по предварительным данным, в январе экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 1,6%, до 17,6 миллиарда кубометров.

В частности, "Газпром" отмечает, что вырос объем экспорта в Италию (на 109,8%), Австрию (на 25,5%), Чехию (на 56,5%), Францию (на 17,9%), Финляндию (на 20,4%), Нидерланды (на 6,9%), Данию (на 21,8%).

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,7 миллиарда кубометров.