МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам 2018 года составила 14,824 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 7,74 доллара против 4,85 доллара годом ранее. Общая выручка компании выросла на 17,4% и составила 166,339 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за год составил 2,93 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 7,4% выше уровня 2017 года. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 13,316 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, в downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 3,798 миллиарда долларов (сокращение на 27,1%).

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала прибыль в размере 3,73 миллиарда долларов, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 1,95 доллара против 1,64 доллара в четвертом квартале 2017 года. Эксперты ожидали прибыль на уровне 1,84 доллара за акцию. Выручка Chevron выросла в отчетном квартале на 12,6% — до 42,352 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за квартал составил 3,083 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (рост на 12,5% в годовом выражении). В сегменте upstream компания сократила прибыль на 38% — до 3,29 миллиарда долларов, в downstream — на 32,8%, до 859 миллионов долларов.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.