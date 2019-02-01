МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть обеих марок в пятницу вечером растут более чем на 3% после публикации данных о существенном снижении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.15 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,27% — до 62,83 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,16%, до 55,45 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают данные о заметном снижении буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 2 февраля, сократилось на 15, до 847 штук.