МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,19%, до 6,24 доллара, "Новатэка" — на 1,06%, до 181,55 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,89%, до 80,91 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,75%, до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 26,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,65%, до 20,66 доллара, НЛМК — выросла на 2,29%, до 23,93 доллара, "Северстали" — на 1,28%, до 15,46 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,02%, до 1,29 доллара, Сбербанка — снизились в стоимости на 1,16%, до 13,42 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", стали дороже на 1,49%, достигнув 19,79 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшилась на 1,6%, до 15,66 доллара, "Ленты" — выросла на 0,38%, до 3,32 доллара. Бумаги АФК "Система" поднялись в цене на 2,4%, до 2,85 доллара.