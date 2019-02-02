БРЮССЕЛЬ, 1 фев /ПРАЙМ/. Секретариат Энергосообщества сообщил о своем мнении относительно исключений из правил третьего энергопакета ЕС для будущего газопровода в Сербии, который должен стать продолжением "Турецкого потока", говорится в сообщении организации.

Энергосообщество (Energy Community) — международная организация, объединяющая Евросоюз и ряд его стран-соседей для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка. Основной целью Энергосообщества является распространение правил внутреннего энергетического рынка ЕС, в частности, на страны Юго-Восточной Европы, региона Черного моря. В сфере газа — это имплементация третьего энергопакета ЕС. Членами организации являются девять стран, среди которых и Сербия.

Ранее в Энергосообщества рассказали РИА Новости, что это мнение не будет юридически обязательным, однако "оно должно быть соблюдено до той степени, до которой это возможно".

Как сообщал гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович, строить новый газопровод будет совместное сербско-российское предприятие "Газтранс". По информации сербского Агентства по энергетике (АЕРС), оно одобрило этому предприятию освобождение, в частности, от обязанности разделения деятельности по добыче и поставкам газа, предусмотренной третьим энергопакетом и законодательством Сербии.

"Сегодня секретариат (Энергосообщества — ред.) сообщил АЕРС о своем мнении на исключения", — говорится в сообщении сообщества, где уточняется, что исключения касаются как анбандлинга (разделения добычи и поставок топлива), так и доступа к трубе третьих сторон и регулированию тарифов.

"В своем мнении секретариат запрашивает ряд условий", — говорится в релизе.

Сербия полностью зависит от одного маршрута транспортировки газа, свидетельствует сообщение. При этом двумя акционерами "Газтранса" являются "Газпром" и "Сербиягаз".

Оценивая влияние проекта, Энергосообщество, с одной стороны, пришло к выводу, что новый газопровод улучшит безопасность газоснабжения за счет диверсификацией маршрутов поставки топлива. С другой стороны, это упрочит доминирующее положение "Газпрома" и "Сербиягаза", говорится в релизе.

"Поэтому секретариат запрашивает регулирующий орган Сербии обусловить любые исключения возможностью для новых (игроков — ред.) рынка иметь доступ к значительной доли мощностей трубопровода через аукционы", — говорится в сообщении.

Это и ряд других дополнительных условий "должны быть внедрены АЕРС", чтобы создать более ликвидный и прозрачный рынок в Сербии и соседних странах, говорится в сообщении. Мнение секретариата будет опубликовано на сайте Энергетического сообщества в течение следующих дней, отмечается в нем.