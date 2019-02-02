МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Французская нефтегазовая компания Total намеревается запустить новые проекты совместно с российскими партнерами, основываясь на опыте "Ямал СПГ", заявил глава французского концерна в России, генеральный директор компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" Арно Ле Фолль изданию Figaro.

"Для Total, второго в мире оператора сжиженного природного газа, проект "Ямал СПГ" — это первый этап. Ресурсы газа на севере России колоссальны, и мы теперь хотим воспользоваться всем полученным опытом для того, чтобы запустить новые проекты с разработками аналогичного типа совместно с нашим российским партнером, как например, "Арктик СПГ-2", — приводит издание слова Ле Фолля в своем репортаже с Ямала.

По словам Ле Фолля, со временем с месторождения "можно будет получать примерно по 19,8 млн тонн СПГ".

Французская Total с долей в 20% участвует в проекте "Ямал СПГ", контрольный пакет в котором принадлежит российскому "Новатэку". В рамках проекта уже построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн СПГ каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн. Total планирует войти и в новый проект "Новатэка" — "Арктик СПГ-2", предусматривающий три линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая, с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%.

Бюджет "Ямала СПГ" составляет 27 миллиардов долларов. В рамках привлечения проектного финансирования "Ямал СПГ" были получены на возвратной основе средства Фонда национального благосостояния РФ (150 миллиардов рублей), открыты кредитные линии со Сбербанком и Газпромбанком (3,6 миллиарда евро), Банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая (9,3 миллиарда евро и 9,8 миллиарда юанеи?), итальянским Intesa Sanpaolo под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского экспортно-кредитного агентства COFACE (750 миллионов евро), японским банком JBIC (200 миллионов евро).