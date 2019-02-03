ПРАГА, 3 фев /ПРАЙМ/. Тендер на постройку новых блоков АЭС в Чехии может быть объявлен не ранее 2020 года, поскольку еще не решен вопрос с тем, каким способом будет финансироваться это строительство, сообщила в воскресенье глава минпромторга республики Марта Новакова.

Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного или двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС — "Дукованы" и "Темелин". Премьер Андрей Бабиш обещал, что до конца 2018 года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором уже подали заявки шесть претендентов: российский "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Но затем премьер перенес принятие этого решения на 2019 год.

"Что касается сроков объявления тендера на строительство энергоблоков, то на это влияет и способ финансирования, и последующие переговоры на эту тему в Брюсселе. Можно предположить, что на всё это уйдет нынешний год, и о тендере будет объявлено не ранее 2020 года", — сказала глава минпромторга, выступая по Чешскому ТВ.

По словам Новаковой, существуют, по крайней мере, четыре возможных варианта финансирования будущего строительства новых блоков АЭС. Правительство сейчас склоняется к тому, чтобы это взяла на себя полугосударственная компаниия CEZ (Чешские энергетические заводы) при некой форме господдержки. "Это тот вариант, над которым мы будем работать", — сказала министр.

В свою очередь, директор АЭС "Дукованы" Милош Штепановский в среду сообщил журналистам, что компания CEZ в настоящее время проверяет возможность продолжения эксплуатации этой станции приблизительно до 2045 года. Это вызвано тем, что задержки с объявлением тендера на строительство новых блоков уже не позволяют уложиться в намеченные ранее сроки их ввода к 2035 году, когда АЭС "Дукованы" исполнится 50 лет.

"Мы анализируем, что это (продолжение эксплуатации) будет для нас означать, поскольку первоначально проект был рассчитан на 50 лет", — сказал Штепановский, добавив, что ясность в этом вопросе могла бы появиться до конца этого года.

Первые блоки АЭС "Дукованы" были запущены в 1985 году, станция расположена на юго-востоке Чехии и имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Как и АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе страны, она вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".