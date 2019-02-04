МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Несмотря на распространенное мнение, бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе – дешевле только в Казахстане, следует исследования РИА Новости.

Впрочем, из-за относительно низких зарплаты Россия занимает только 20 место в Европе по литрам бензина, которое можно позволить себе на среднюю зарплату. Лидирует Люксембург, где средний житель может купить более 3 тысяч литров бензина. В самом низу рейтинга страна с низкими зарплатами и недешевым бензином – Украина, где средний гражданин может позволить себе лишь 247 литров топлива, что в 3,3 раза меньше, чем в России.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование стоимости бензина и зарплат в 33 странах Европы, в том числе Казахстане и России. Исследование проведено на основе данных статистики по ценам на 95-ый бензин по состоянию на середину января 2019 года. Для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря 2018 года.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимолсть бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина здесь составляет 30,9 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия. В нашей стране, по данным Росстата, литр 95-го бензина в середине января 2019 года стоил 45 рублей.

Третье место по дешевизне бензина занимает Белоруссия. В пересчете на российские рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 46,9 рублей. На четвертом месте находится Украина с ценой 72,1 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно невысокие цены на топливо.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

А ЧТО С ДИЗТОПЛИВОМ?

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане – 46,5 рубля за литр. Второе и третье места по дешевизне занимают Россия и Белоруссия, где дизельное топливо стоит примерно одинаково — 47,2 рубля за литр.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии – 114,5 рублей за литр. Также среди лидеров Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. В них цена дизтоплива превышает 105 рублей за литр.

РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА: БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств, участвующих в рейтинге, цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран. Наиболее существенно цена упала на Кипре (-12,3%), в Венгрии (-9,4%) и Словении (-8,7%).

Рост цен отмечался лишь в семи государствах. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7%. На втором месте по темпам роста находится Россия (+9,7%), на третьем — Украина (+7,5%).

Что касается России, то такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет, отметили составители рейтинга. На дизельное топливо цены в России выросли на 15,8%.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: "БЕНЗИНА – ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ"

Если начать учитывать размер зарплат, то рейтинг выглядит по-другому. "Хоть залейся" — так можно охарактеризовать ситуацию с бензином в Люксембурге, так как его жители могут приобрести на свои средние зарплаты более 3 тысяч литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе – так составители объясняют его первое место.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие.

Лидерами по доступности бензина также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров топлива.

Россия расположилась в рейтинге на 20 месте рядом с Эстонией и Португалией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 826 литров 95-го бензина. Выше нашей страны в рейтинге находятся по большей части развитые западноевропейские страны.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: НЕДОРОГОЙ БЕНЗИН И НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ

При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, в том числе Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 247 литров топлива, что в 12 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин в Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины, аутсайдерами являются в основном страны Восточной Европы и бывшего СССР. Менее 600 литров бензина могут позволить себе приобрести жители Румынии, Болгарии, Латвии и Белоруссии. Вместе с Украиной эти страны замыкают рейтинг.