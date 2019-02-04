МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Китай в январе импортировал 6,55 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что является новым рекордным показателем за месяц, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon.

Согласно новым данным, показатель за январь почти на 2% выше предыдущего рекорда Китая по импорту СПГ, достигнутого в декабре.

Как отмечает агентство, в целом импорт СПГ со стороны Китая в прошлом году вырос на 41% по сравнению с 2017 годом после того, как нехватка газа прошлой зимой вынудила китайские компании обеспечивать запасы и делать предварительные заказы на поставку энергоносителя, в то время как Пекин продолжает стимулировать домохозяйства к переходу на газ с угля для отопления.

При этом эксперты отмечают для агентства, что такой "экстренный" дополнительный импорт опережает рост спроса на газ в стране.

"Когда люди видят эти цифры, они думают, что спрос в Китае растет, но на самом деле это головная боль для импортеров, поскольку они закупили слишком много и не могут найти спроса для своих грузов", — сказал агентству один из источников в отрасли. По словам источника, теперь китайские трейдеры предлагают партии СПГ иностранным покупателям или продают их на внутренний рынок по ценам ниже запланированных.

Китай — второй по величине в мире импортёр СПГ и, кроме того, занимает лидирующие позиции по импорту нефти в мире. Ранее СМИ со ссылкой на китайскую таможню сообщали, что ввоз нефти в Китай в 2018 году вырос на 10% — до рекордных 462 миллионов тонн, или 9,24 миллиона баррелей в день.