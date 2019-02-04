МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем извлекаемых запасов жидких углеводородов Ирана в настоящий момент находится на рекордном уровне и составляет 160,12 миллиарда баррелей, природного газа — 33,33 триллиона кубометров, сообщает агентство Shana со ссылкой на данные иранской государственной нефтяной компании (NIOC).

"Это делает Иран одним из крупнейших в мире обладателей запасов сырой нефти, конденсата и газа на планете", — пишет агентство.

Как отмечает Shana, Иран после исламской революции 1979 года открыл в общей сложности 65 нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, в стране недавно была обнаружена легкая и малосернистая нефть.

Крупнейшими углеводородными месторождениями в Иране являются Южный Парс и Южно-Азадеганское.