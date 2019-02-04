МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI снизилась в понедельник вечером более чем на 3% после роста в пятницу на данных о буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,4%, до 53,38 доллара за баррель, а цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,22% — до 61,37 доллара за баррель.

В пятницу котировки WTI выросли в цене более чем на 3% после публикации данных о существенном снижении числа нефтяных буровых установок в США — на 15 штук, до 847 штук.