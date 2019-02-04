МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть снижаются в понедельник вечером на фоне роста курса доллара к мировым валютам из-за сильной статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.21 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49%, до 62,45 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,41%, до 54,49 доллара за баррель.

Доллар укрепляется к мировым валютам, так как пятничные данные о росте числа рабочих мест в США возродили надежды рынков на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свой курс на постепенное повышение процентной ставки. Расчеты за нефть традиционно ведутся в долларах, поэтому ее цена часто движется в направлении, противоположном американской валюте.

Дополнительное давление на котировки оказывает неопределенность в торговых отношениях США и Китая. В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

При этом почти не поддерживает цены на нефть потенциальное снижение поставок из Венесуэлы. США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.