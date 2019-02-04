МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,48%, до 6,22 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,38%, до 184 долларов, "Лукойла" — на 0,37%, до 81,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,08%, до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,38%, до 26,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,1%, до 20,74 доллара, НЛМК — выросла на 0,33%, до 24,08 доллара, "Северстали" — на 1,81%, до 15,72 доллара.

Бумаги ВТБ сохранили цену предыдущего закрытия в 1,3 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,48%, до 13,3 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", стали дороже на 0,92%, достигнув 19,74 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 1,4%, до 15,95 доллара, "Ленты" — упала на 3,02%, до 3,21 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 0,69%, до 2,9 доллара.