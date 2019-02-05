ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев /ПРАЙМ/. Члены комитета по иностранным делам парламента Финляндии во время визита в Москву 5-6 февраля планируют обсудить взаимоотношения двух стран со своими коллегами из Совета Федерации, встретиться с заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым и руководством Росатома, сообщила РИА Новости представитель финского законодательного органа Тиина Ларвала.

Это будет ответный визит – после приезда в июне 2018 года членов Совфеда в Хельсинки. По ее словам, под председательством главы комитета Матти Ванханена пройдут встречи с сенаторами Ильясом Умахановым и Константином Косачевым, также планируется общение с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Кроме того, в программу визита входят встречи с Титовым, который курирует в МИД РФ отношения с европейскими странами и административные вопросы, и руководством госкорпорации "Росатом", добавила Ларвала.

Помимо Ванханена в поездке примут участие заместитель председателя комитета Пертти Салолайнен, депутаты Эркки Туомиойя, Том Пакален и Саймон Эло.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" (ныне компания "Русатом Энерго Интернешнл") и финская компания Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство России внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния. Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов.