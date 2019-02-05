ВАШИНГТОН, 5 фев /ПРАЙМ/. Оппозиция Венесуэлы не планирует банкротство энергокомпании Citgo, заявил представитель провозгласившего себя президентом Хуана Гуаидо Карлос Веккьо.

Citgo является одним из крупнейших операторов НПЗ в США, также занимается транспортировкой и производством топлива и смазочных материалов, владеет сетью бензозаправок. Контрольный пакет акций Citgo принадлежит государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA. США ранее ввели санкции против PDSVA, цель которых — лишить правительство Николаса Мадуро доступа к нефтяной выручке и передать американские активы компании оппозиции. На этом фоне появились разговоры о возможном банкротстве Citgo.

Веккьо отметил в интервью Bloomberg TV, что оппозиция хочет сохранить работу Citgo "в нынешнем состоянии". "Citgo — публичная компания, мы должны следовать законным процедурам", — добавил он.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

В понедельник 15 стран-членов ЕС пополнили ряды тех, кто считает, что Николас Мадуро не может быть легитимным главой государства, при этом официально от имени Евросоюза о таком решении заявлено не было. По словам источника РИА Новости в Брюсселе, подобное заявление было заблокировано Италией.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.