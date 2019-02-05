МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Специалисты инженерных войск Минобороны РФ провели обрушение левой стороны прораны в районе обвала скальных пород на реке Бурея в Хабаровском крае, сообщили в российском военном ведомстве.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные инженеры начали расчищать затор путем подрывов скальных пород. Власти региона ввели режим ЧС и решают вопрос с расселением поселка Чекунда, который могло затопить весной.

"Силами специалистов инженерных войск в районе обвала произведено обрушение левой стенки прораны с применением кумулятивных зарядов и 500 килограмм тротила. Высвобожденный грунт и порода уносится течением водохранилище", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты провели пробное бурение скважины в горной породе и подрывы. "Выполнено восемь подрывов на протоке, длина которой составляет около 200 метров, глубина — 20 метров, ширина — 35", — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что было принято решение о проведении подрывов и под водой. Военные инженеры прорабатывают условия для закладки взрывчатых веществ для углубления дна прораны на нужную глубину. По данным ведомства, планируется углубить канал еще на четыре метра.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, после пробивки канала снята угроза подтопления Чекунды. Между тем, правительство края отметает, что власти региона продолжают рассматривать варианты расселения поселка, в котором зарегистрировано более 200 человек.