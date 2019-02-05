МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает отбирать проекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) при продлении их поддержки после 2024 года по одноставочному тарифу (включают CAPEX, OPEX и доходность), из года в год понижая потолок тарифа от уровня последних конкурсов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада, отправленный в ведомства 4 февраля.

Сообщается, что до 2024 года действует поддержка через договоры на поставку мощности (ДПМ): на конкурсе побеждал инвестор, максимально снизивший CAPEX, затраты возвращались из повышенных платежей энергорынка за 15 лет. Но в октябре 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручения по продлению поддержки зеленой генерации в 2025–2035 годах. В частности, было поручено привязать поддержку ВИЭ к экспорту через "экспортный" нацпроект, повысить локализацию в РФ, снизить стоимость кредитов и налоговую нагрузку. В аппарате Козака изданию сообщили, что дата следующего совещания не назначена.

Снижение стоимости ВИЭ, считают в Минэкономразвития, должно обеспечить конкурентоспособность оборудования для зеленой энергетики и помочь экспорту. Еще одним источником поддержки могут стать рынки капитала, в том числе зеленые облигации. Также министерство упоминает сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи: высокотехнологичные компании в нем поддерживают за счет налоговых льгот для инвесторов в ценные бумаги, допуска средств НПФ в эти акции. Инвесторы в ВИЭ могут получить синдицированный кредит на 20 лет на инвестпроект от 3 миллиардов рублей в рамках фабрики проектного финансирования.

В Минэнерго газете не ответили, в Минфине запрос перенаправили в Минэкономразвития. В Минпромторге изданию отметили, что выступают за продление ДПМ после 2024 года, но акцент традиционно сделали на развитии экспорта и локализации оборудования в РФ. Это потребует гарантированного спроса на оборудование, отмечают там, что затруднительно без продления поддержки ВИЭ. Но в Минпромторге говорят, что сообщали Минэкономразвития о готовности рассмотреть финансирование ВИЭ за счет рынка капитала, в том числе зеленых облигаций.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики считают, что принцип оплаты мощности ВИЭ стоит оставить на основании ДПМ. Там отметили, что субсидирование ставки по кредитам и прочие финансовые инструменты "должны стать лишь субститутами платежей за мощность".