МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Роснефть" стала участником успешного проекта разработки газового месторождения Зохр (Zohr) на шельфе Египта. В прошлом году добыча газа на месторождении достигла 12,2 млрд куб. м, а в этом году выйдет на запланированный уровень. Однако российской компании предстоит решить проблему транспортировки газа на самый доходный — европейский рынок.

УДАЧНО ВОШЛА В ПРОЕКТ

Зохр является крупнейшим газовым месторождением в Средиземном море, общие геологические запасы которого оцениваются в 850 млрд куб. м. Месторождение было открыто итальянской Eni в августе 2015 года.

После "революции" 2011 года Египет превратился из экспортера в импортера природного газа. В стране образовался дефицит газа из-за растущего внутреннего спроса и обвального падения собственной добычи. Для обеспечения внутренних потребностей со стороны населения и промышленности страна была вынуждена покупать природный газ за рубежом – в виде СПГ. Ликвидация зависимости от импорта энергоносителей стала одним из приоритетов правительства Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси, пришедшего к власти в 2013 году после свержения режима радиальных исламистов. Однако самостоятельно страна не могла добиться поставленной цели, поэтому иностранным компаниям разрешили вести разведку и разработку месторождений газа на условиях концессионного соглашения.

Разработка Зохр была признана правительством Египта стратегически важным проектом для развития страны и находится под особым контролем со стороны президента Ас-Сиси.

Для реализации проекта Eni привлекала другие зарубежные компании, включая "Роснефть", которая приобрела 30%-ю долю участия в проекте в октябре 2017 года. Позже британская ВР (стратегический партнер "Роснефти") и Mubadala Petroleum из ОАЭ купили по 10% акций. Eni сохранила за собой 50% и остается оператором проекта.

Увеличение числа участников проекта позволило ускорить разработку Зохр. Официально промышленная добыча на месторождении началась 31 января 2018 года. В конце апреля прошлого года добывающие мощности месторождения были удвоены, составив 22,6 млн куб. м/сут., а в сентябре — уже 56,6 млн куб. м/сут. Участники проекта уверены, что в этом году будет достигнут запланированный уровень добычи – 76 млн куб. м/сут.

Успешное участие в разработке Зохр совместно с крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями укрепило позиции "Роснефти" в перспективном и стратегически важном регионе. После достижения запланированного уровня добычи на Зохр доля российской компании составит 22,8 млн куб. м/сут. (свыше 8,3 млрд куб. м/г).

ГАЗОВЫЕ АМБИЦИИ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

Глава "Роснефти" Игорь Сечин неоднократно заявлял о планах расширения газового бизнеса, что является одной из стратегических задач компании. Согласно российской классификации, на начало 2018 года запасы природного газа "Роснефти" оценивались в 7,9 трлн куб. м.

Обладая огромной ресурсной базой, компания стремительно наращивала в России добычу, которая в 2017 году достигла 67,65 млрд куб. м. "Роснефть" опередила "Новатэк" и стала второй крупнейшей газодобывающей компанией России. В 2020 году планируется нарастить добычу газа до 100 млрд куб. м.

Используя административный ресурс, руководство компании во главе с Сечиным стремилось добиться либерализации экспорта природного газа и пересмотреть закон "Об экспорте газа" от 2006 года. Этот закон дает право поставлять природный газ за пределы России только "Газпрому" или компаниям, принадлежащим монополисту на 100%.

В декабре 2013 года "Роснефти" удалось добиться частичной либерализации экспорта, компании разрешили поставлять газ за рубеж в сжиженном виде (СПГ). За "Газпромом" осталось только право монопольного экспорта трубопроводного газа.

Однако "Роснефть" продолжала настаивать на получении – в виде исключения – разрешения на экспорт своего газа по трубам. В конце 2016 года между "Роснефтью" и ВР был подписан меморандум о поставках 20 млрд куб. м газа. Реакция "Газпрома" была скорой и жесткой.

Зампред правления газового монополиста Александр Медведев заявил: "Дефицита газа для удовлетворения наших потребителей в Европе нет. Мы можем немедленно добывать 100 с лишним миллиардов кубических метров поворотом крана. Поэтому, если Великобритании нужен газ, мы можем туда тоже его поставить". Медведев особо подчеркнул, что экономического смысла в трубопроводных поставках чужого газа за рубеж для российского государства нет.

Попытки разрушить монополию "Газпрома" продолжились, но не увенчались успехом. Окончательно точку в этом вопросе поставил в конце 2017 министр энергетики РФ Александр Новак, который объявил о решении правительства РФ "сохранить единый экспортный канал". "Газпром" отстоял свое право на монопольные поставки трубопроводного газа за рубеж, что заставило "Роснефть" умерить свои амбиции внутри страны.

В прошлом году "Новатэк" вернул утраченные позиции и снова стал второй крупнейшей компанией по добыче газа в России. По данным ЦДУ ТЭК, добыча "Новатэка" составила 68,89 млрд куб. м, а "Роснефти" – 64,35 млрд куб. м, что на 3,3 млрд куб. м меньше, чем в 2017 году

В ПОИСКАХ ГАЗА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

Потерпев неудачу в России, "Роснефть" начала активно искать возможности развития газового бизнеса за рубежом.

В конце 2017 года российская компания предложила правительству иракского Курдистана создать инфраструктуру для поставок газа на местный и зарубежные рынки на условиях BOOT (build, own, operate, transfer). Создание газотранспортной инфраструктуры позволило бы обеспечить потребности региона и экспорт газа в объеме до 30 млрд куб. м в Турцию и Европу.

При этом "Роснефть" рассматривала возможность строительства газопровода из иракского Курдистана до ТANAP – составной части проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК). ЮГК рассматривается на Западе как альтернатива поставкам "Газпрома", в том числе по строящимся газопроводам "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В Вашингтоне и Брюсселе считают, что ЮГК позволит сократить зависимость от импорта российского газа, поэтому этот проект пользуется всяческой поддержкой с их стороны.

Однако планы "Роснефти" в Курдистане раздражали центральное правительство в Багдаде, которое стремилось поставить под контроль экспорт всех углеводородов из Ирака. В октябре 2017 года правительственные войска восстановили контроль над месторождением Киркук – крупнейшем в северном Ираке. Киркук расположено за пределами Курдской автономии, но в течение нескольких лет было занято курдскими формированиями.

Восстановление контроля Багдада над Киркуком и обострение отношений поставило под угрозу планы "Роснефти" в иракском Курдистане, но компания продолжает сотрудничество с властями региона. По западным оценкам, инвестиции со стороны российской компании в проекты в иракском Курдистане превысили $3,5 млрд.

ВОСТОЧНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ГАЗ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Египет располагает мощностями по производству СПГ, которые в настоящее время простаивают. В марте Израиль должен начать поставки газа в Египет в рамках 10-летнего контракта на сумму $15 млрд. Изначальный объем составит 100 млн куб. футов/сут., но к концу 2019 года может достичь 700 млн куб. футов/сут.

Увеличение добычи на Зохр также позволит направить излишки газа на египетские СПГ-заводы и возобновить экспорт. Используя египетские мощности по производству СПГ, "Роснефть" может добиться желанной цели – начать поставки природного газа собственного производства на европейский рынок, чтобы составить конкуренцию "Газпрому".

Кроме того, Израиль намерен самостоятельно экспортировать газ в Европу. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц неоднократно озвучивал планы строительства восточно-средиземноморского трубопровода для поставок в Европу израильского газа с шельфовых месторождений Левиафан и Тамар. Строительство газопровода может начаться в следующем году. Инвестиции в проект оцениваются в $7 млрд.

"Роснефть" может воспользоваться израильским газопроводом для экспорта в Европу газа, добываемого в Египте. Однако произойдет это нескоро. По словам Штайница, на строительство восточно-средиземноморского газопровода потребуется 5-6 лет.