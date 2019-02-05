МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2018 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 549 миллиардов рублей, сообщает компания.

По итогам года выручка компании выросла на 37% в годовом выражении и составила 8,238 триллиона рублей. Показатель EBITDA увеличился на 48,6%, до 2,081 триллиона рублей.

"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в четвертом квартале 2018 года составила 109 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов) по сравнению со 142 миллиардами рублей (2,3 миллиарда долларов) в III квартале 2018 года. Снижение связано преимущественно с негативной динамикой операционной прибыли (-31,5% к III кварталу 2018 года), а также со снижением положительного эффекта курсовых разниц и прочих доходов", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2017 году составляла 222 миллиарда рублей.

Компания снизила объем долговой нагрузки в 2018 году более чем на 14 миллиардов долларов.

"Объем долговой нагрузки был снижен более чем на 14 миллиардов долларов США… В течение года компания существенно сократила долговую нагрузку: более чем в два раза снижен объем краткосрочных обязательств, значение показателя чистый долг/EBITDA к концу года составило 1,2 в долларовом выражении, снизившись на 40%", — говорится в сообщении.

EBITDA компании в долларовом выражении в 2018 году выросла на 37,9% и составила 33,1 миллиарда долларов. Таким образом, можно предположить, что чистый долг "Роснефти" составляет 39,72 миллиарда долларов.

Инвестиции компании в 2019 году составят 1,2-1,3 триллиона рублей, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Отдельно отмечу важность для компании предстоящего 2019 года. Инвестиции составят 1,2-1,3 триллиона рублей, что обусловлено активной фазой реализации крупных проектов в области разведки и добычи нефти и газа, а также проектов строительства современных установок на НПЗ компании", — приводятся в сообщении его слова.

Одновременно будет продолжена работа по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности компании, технологической трансформации бизнеса и выполнению других задач, обеспечивающих лидирующие позиции компании в долгосрочной перспективе, добавил он.

По сообщению компании, свободный денежный поток в 2018 году вырос в 4,6 раза — до 1,133 триллиона рублей, капзатраты увеличились на 1,5%, составив 936 миллиардов рублей.

"Капитальные затраты в четвертом квартале 2018 года составили 257 миллиардов рублей (3,9 миллиарда долларов), достигнув по итогам 2018 года 936 миллиардов рублей (15,0 миллиардов долларов). Рост капитальных вложений за 2018 год относительно аналогичного периода 2017 года составил порядка 1,5% в рублевом выражении", — говорится в сообщении.

В четвертом квартале капзатраты компании составили 257 миллиардов рублей, что на 13,2% выше показателя третьего квартала 2018 года в 227 миллиардов рублей.

"Инвестиции направлены на реализацию высокоэффективных проектов разведки и добычи нефти и газа, продолжение проектов строительства современных установок на НПЗ, развитие собственного сервиса и поддержание действующих активов в рамках утвержденного плана и Стратегии Компании", — отмечается также в сообщении "Роснефти".

Благодаря сильным операционным результатам, выполнению мероприятий по снижению оборотного капитала и благоприятной ценовой конъюнктуре компания в прошлом году также продолжила наращивать свободный денежный поток.

"Снижение свободного денежного потока в четвертом квартале 2018 года до 261 миллиардов рублей (4 миллиарда долларов), связано со снижением EBITDA", — говорится в материалах.