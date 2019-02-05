МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американская Schlumberger отозвала заявку на покупку доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company, так как не получила необходимого разрешения регулирующего органа, продолжит искать альтернативные пути для участия на рынке бурения в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В то время как Schlumberger выполнила все свои обязательства, связанные с процессом одобрения сделки EDC с российскими властями, нам пока не удалось получить необходимое разрешение регулирующего органа. Следовательно, мы отозвали нашу заявку", — сообщили в компании.

"Мы продолжим искать альтернативные пути для дальнейшего участия в рынке обычного наземного бурения в России, который мы по-прежнему считаем очень привлекательным", — также говорится в сообщении.