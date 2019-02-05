БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в ближайшие годы будут увеличиваться, уверен глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

В совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля прошлого года говорилось, что Евросоюз хочет нарастить импорт американского СПГ для диверсификации своего энергоснабжения.

"Мы, разумеется, ожидаем роста", — сказал Ристори РИА Новости в беседе о перспективах увеличения импорта в ЕС американского СПГ в ближайшие годы.

Он напомнил, что первый груз с СПГ из США пришёл в Евросоюз лишь в 2016 году. С тех пор поставки увеличились. Согласно материалам Еврокомиссии, только в третьем квартале прошлого года 12 грузов с СПГ из США прибыло в ЕС, разгрузившись в августе на Мальте и в Испании, в сентябре — в Нидерландах и Португалии. Квартальный объем СПГ, привезенного из США, снизился при этом на 56% по сравнению с тем же периодом 2017 года, и представлял собой лишь 7% общего экспорта Соединенными Штатами сжиженного газа за соответствующий триместр 2018 года. Основные поставки США шли в Латинскую Америку (48%) и Азию (44%), говорится в документе.

В целом же импорт СПГ Евросоюзом в третьем квартале прошлого года сократился на 8% в годовом исчислении, крупнейшим поставщиком этого вида топлива остался Катар, доля США составила лишь 3%.