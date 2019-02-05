ЩЕРБИНКА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение Schlumberger отказаться от покупки доли в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company вряд ли повлияет на рассмотрение заявки консорциума Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с ближневосточными и азиатскими фондами на покупку 16,1% той же компании, заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

В понедельник замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил РИА Новости, что Schlumberger отозвала свое ходатайство на приобретение доли в EDC.

"Я не думаю, что повлияет", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Не могу сейчас сказать, как влияет, потому что это связано с корпоративными процедурами, в том числе и в фонде, поэтому они будут готовы, когда они будут готовы. Они к нам еще не приходили", — добавил он на уточняющий вопрос, может ли быть ускорен процесс рассмотрения заявки РФПИ.

На заседании 28 апреля 2018 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в EDC в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям, на которых сделка будет одобрена. С другой стороны, РФПИ в консорциуме с ближневосточными и азиатскими фондами претендует на покупку доли в EDC в размере 16,1%. Тогда же глава ФАС заявил, что правкомиссия поручила рассмотреть эти сделки в комплекте, чтобы сразу понимать, какие доли в этой нефтесервисной компании будут принадлежать американской Schlumberger, ОАЭ и российским акционерам.

В конце сентября 2018 года Артемьев также заявлял, что одобрение покупки 49% российской Eurasia Drilling Company американской Schlumberger не исключает одобрение сделки по покупке 16,1% EDC консорциумом РФПИ и фондов.

Артемьев во вторник сообщил также, что ФАС и Schlumberger совместно пришли к выводу, что сейчас не время для покупки доли в EDC.

"Конечно, три года рассмотрения заявки, все эти сложности, международная обстановка повлияли на это решение. Я бы сказал, что такое решение было почти совместным, с пониманием того, что мы еще вернемся к этому вопросу. Через несколько лет, я думаю, что мы в зависимости от того, как будет складываться конъюнктура, (вернемся — ред.)", — сказал Артемьев. Он добавил, что ФАС и Schlumberger обсуждали вопрос и "пришли к выводу, что сейчас не время".

Глава ФАС подчеркнул, что Schlumberger сохраняет интерес к работе в России. "Они построили огромное количество центров. Schlumberger из России не уходит. Schlumberger просто не приобретает этот актив сейчас. Но это не значит, что в будущем мы не вернемся, правительство не вернется к этому вопросу", — сказал он. Артемьев также отрицательно ответил на вопрос о том, проявляли ли другие компании интерес к EDC.