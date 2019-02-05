МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Магнита" и "Северстали", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,99%, до 6,47 доллара, "Новатэка" — на 1,25%, до 186,3 доллара, "Лукойла" — на 2,02%, до 82,94 доллара. Бумаги "Газпрома" подрожали на 0,26%, до 4,95 доллара, "Газпром нефти" — на 0,57%, до 26,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,34%, до 20,81 доллара, НЛМК — на 0,87%, до 24,29 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,13%, до 15,7 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,23%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 1,47%, до 13,49 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,32%, до 20 долларов.

Стоимость бумаг "Магнита" снизилась на 3,32%, до 15,42 доллара, "Ленты" — выросла на 3,58%, до 3,33 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,79%, до 3,01 доллара.