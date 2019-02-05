МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Американская ExxonMobil и катарская государственная Qatar Petroleum планируют запустить совместный СПГ-проект Golden Pass в американском штате Техас в 2024 году, говорится в релизе Exxon.

Компании сообщили, что приняли окончательное инвестиционное решение о запуске проекта, общий объем инвестиций в него превышают 10 миллиардов долларов. Строительство экспортного СПГ-терминала начнется в первом квартале 2019 года.

Ожидается, что Golden Pass будет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год. Согласно предварительным независимым оценкам, экономическая выгода проекта может составить до 31 миллиарда долларов. Кроме того, он принесет США около 4,6 миллиарда долларов в виде налоговых поступлений на федеральном и местном уровнях, отмечается в сообщении.

"Golden Pass обеспечит рост надежных долгосрочных поставок сжиженного природного газа на мировые газовые рынки, стимулирует местный (экономический — ред.) рост и создаст тысячи рабочих мест", — приводятся в релизе слова председателя и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса (Darren Woods).

Golden Pass является частью планов ExxonMobil инвестировать в течение пяти лет более 50 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей в США. Exxon принадлежит 70% в проекте, Qatar Petroleum — 30%.