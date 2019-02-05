АФИНЫ, 5 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Анкаре обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в связи со строительством трубопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа, сообщил греческий премьер на пресс-конференции после переговоров.

"Мы говорили о том, что энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе. И мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод ТАП, и мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в "Турецком потоке", — сказал Ципрас.

Пресс-конференцию транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

По словам Ципраса, экономическое сотрудничество должно создать позитивной повесткой в двусторонних отношениях.

"В позитивной повестке наших отношений мы обсуждали экономику. В экономической сфере мы обсудили шаги, которые мы должны сделать для улучшения жизни граждан в регионе. Мы согласились, что до лета мы должны сделать реальностью судоходную линию Салоники-Измир. Мы согласились продвигать проведение нового предпринимательского форума, которые покажет благоприятные возможности для сотрудничества, открывающиеся сейчас, особенно после того, как Греция выходит из сложностей последних лет", — сказал Ципрас.

"Турецкий поток" строится для поставок российского газа в Турцию и в страны Евросоюза. Маршрут второй нитки газопровода окончательно не определен, так как Россия требует твердых гарантий от Евросоюза, что строительство не будет заблокировано.