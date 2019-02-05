МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне публикации разочаровывающих данных статистики по производственным заказам в США в ноябре 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.05 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59% — до 62,14 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,47%, до 53,77 доллара за баррель.

По данным бюро переписи населения США, объем заказов в американской промышленности в ноябре прошлого года неожиданно снизился к октябрю. Особенно ухудшился спрос на станки и электрооборудование, как показала статистика. Показатель снизился на 0,6% в месячном выражении, а без учета заказов, связанных с транспортной отраслью, упал на 1,3%. Инвесторы расценили эту статистику как очередной признак замедления развития мировой экономики.

"Я думаю, что рынок нефти пытается решить, будут ли фабричные заказы влиять на цену нефти или же венесуэльские санкции наоборот ее поддержат. В результате, мы наблюдаем колебания рынка", — приводит агентство Рейтер мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow).

"Инвесторы все переходят на фондовые рынки и выходят с других рынков, на которые могут повлиять санкции США и Китая или колебания индекса доллара", — добавляет аналитик по сырьевым рынкам RJO Futures Филипп Стрейбл (Phillip Streible).

При этом поддерживающим нефть фактором остаются беспокойства по поводу сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за санкций США. Накануне газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA и продолжает падать. По данным издания, венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок. Добыча нефти также сильно снижается.