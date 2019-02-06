МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Глава международного энергетического концерна Uniper SE Клаус Шефер и финансовый директор компании уйдут в отставку в конце августа 2019 года, сообщается на сайте компании.

"Исполнительный комитет Uniper SE сегодня взаимно согласовал с генеральным директором Uniper Клаусом Шефером и финансовым директором Кристофером Дельбрюком прекращение их трудовых договоров и их назначение членами совета директоров", — говорится в заявлении.

Отмечается, что они покинут свои посты 31 августа 2019 года.

Компания Uniper образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате чего бизнес по традиционной энергетике был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".