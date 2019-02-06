МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. По делу Арашуковых о хищении газа на тридцать миллиардов рублей два топ-менеджера газовых предприятий объявлены в розыск, сообщает Следственный комитет РФ.

Речь идет об Уали Евгамукове, и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис", и Умаре Калмыкове, исполнительном директоре филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске.

"Следствием объявлены в розыск двое подозреваемых по уголовному делу о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей: Уали Евгамуков… Умар Калмыков", — говорится в сообщении СК в WatsApp.

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты шесть фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.