МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) в 2018 году выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 7,538 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,27 доллара против 1,4 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 79,593 миллиарда долларов, что на 30% больше аналогичного показателя 2017 года.

Чистая прибыль Equinor в четвертом квартале увеличилась на 31% в годовом выражении, до 3,367 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,01 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании оказалась на 31% выше аналогичного показателя предыдущего года и составила 22,438 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за год составила 71,1 доллара за баррель — на 31% выше, чем в 2017 году.

Объем добычи углеводородов Statoil в четвертом квартале достиг 2,17 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2017 года. По итогам всего года индикатор вырос на 1% — до 2,111 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Согласно прогнозу Statoil, в 2019 году ее добыча останется на уровне 2018 года.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.