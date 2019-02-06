МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 129,05 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти за 12 месяцев вырос на 2,9% — до 260,2 миллиона тонн.

В декабре Россия увеличила экспорт нефти на 1,2% по сравнению с ноябрем — до 23,4 миллиона тонн. Доходы снизились на 10,7% — до 10,55 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 2018 год вырос на 1,1% — до 150,05 миллиона тонн, в денежном выражении — на 34,1%, до 78,109 миллиарда долларов. В декабре экспорт нефтепродуктов снизился на 1,5% по сравнению с ноябрем — до 11,604 миллиона тонн, в денежном выражении — на 13,1%, до 5,976 миллиарда долларов.

Газ

Что касается газа, то за прошлый год РФ увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 50,4% по сравнению с 2017 годом — до 36,7 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 4,9%, до 220,6 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ в 2018 году выросли на 66,5% по сравнению с 2017 годом, достигнув 5,286 миллиардов долларов.

В декабре экспорт СПГ снизился на 10,7% по сравнению с ноябрем — до 1,6 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ снизились на 8,7% — до 310,6 миллионов долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в 2018 году выросли на 28,8% — до 49,1 миллиарда долларов. Экспорт газа в декабре снизился на 1,4% по сравнению с ноябрем — до 18,4 миллиарда кубометров. Информация о доходах от экспорта газа в декабре отсутствует.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров природного газа на 38,1 миллиарда долларов и 24,4 миллиона кубометров СПГ на 3,17 миллиарда долларов.

Уголь

Доходы РФ от экспорта каменного угля в 2018 году выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25,9% и составили 17,031 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за год на 10%, до 199,472 миллиона тонн.

В декабре прошлого года на экспорт было поставлено 18,568 миллиона тонн угля (снижение на 5,7% по отношению к ноябрю) на общую сумму 1,621 миллиарда долларов (снижение на 7,7%).

Электроэнергия

Экспорт электроэнергии из России в 2018 году вырос на 4,3% по сравнению с 2017 годом — до 17,74 миллиарда кВт.ч.

В декабре 2018 года экспорт вырос на 13,3% по сравнению с ноябрем — до 1,818 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-декабре выросли на 26,3% — до 808,9 миллиона долларов. В декабре доходы от экспорта увеличились на 13,2% по сравнению с ноябрем — до 91,5 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии за 12 месяцев сократился на 19,3%, до 5,175 миллиарда кВт.ч, в денежном выражении — снизился на 21,5%, до 85 миллионов долларов.

При этом в декабре прошлого года импорт электроэнергии в физическом выражении вырос на 7,3% по отношению к ноябрю — до 111,5 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении показатель сократился на 31,9%, до 2,1 миллиона долларов.