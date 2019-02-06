ТАЛЛИН, 6 фев — ПРАЙМ. Эстония хочет ввести импортные пошлины на российскую электроэнергию, поскольку дешевое российское электричество вытесняет с рынка часть продукции государственного энергетического концерна Eesti Energia, сообщило в среду эстонское издание "Деловые ведомости" со ссылкой на Eesti Energia.

Энергетический концерн считает, что страны Балтии должны по примеру Финляндии установить пошлины на импорт российского электричества. О том, что Эстония поддерживает введение пошлины, сказал и руководитель отдела энергетики министерства экономики Тимо Татар. "В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году", — сказал чиновник.

Российское и белорусское электричество поступает на региональную энергетическую биржу Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. По данным Eesti Energia, в прошлом году Россия и Белоруссия экспортировали свыше 13,3 тераватт-час. Для сравнения: общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году составило 8,7 тераватт-час. По сравнению с 2017 годом объем российского электричества на рынке Северных и Балтийских государств вырос почти на 50%.

Биржа электроэнергии Nord Pool — это организованный рынок для торговли электроэнергией. Nord Pool является одной из крупнейших в мире бирж, торгующих электроэнергией. Она действует в Северных странах (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания), Германии, Эстонии, Литве и Великобритании.