МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Санкции США против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в краткосрочной перспективе усугубят экономический кризис в стране, пишет агентство Fitch.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Санкции США окажут непосредственное влияние на нефтяной сектор Венесуэлы, что приведет к дальнейшему снижению нефтедобычи, которую вновь нарастить будет сложно, считает Fitch. "Добыча нефти, вероятно, будет падать дальше, что будет все быстрее отражаться на объемах промышленного производства, экспорта и государственных доходах", — говорится в обзоре.

Отмечается, что Венесуэла в настоящее время экспортирует в США около 500 тысяч баррелей нефти в день. Эта торговля обеспечивает PDVSA и правительству критически важный денежный поток. После вступления в силу санкций нефть, которая ранее продавалась в США, может быть перенаправлена на другие рынки, но это будет более затратно для компании, что приведет к сокращению маржи.

Кроме того, санкции по сути исключают возможность реструктуризации долга PDVSA, так как запрещают американским компаниям участвовать в новом выпуске долговых обязательств, говорится в обзоре.

Fitch полагает, что для восстановления нефтяного сектора Венесуэлы и ее промышленности в целом необходимы стабильные и масштабные инвестиции в увеличение нефтедобычи. Однако, чтобы вернуть доверие инвесторов, стране нужно продемонстрировать институциональный потенциал, верховенство закона и политическую стабильность, пишет агентство.