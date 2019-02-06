МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Оппозиция Венесуэлы откроет американский банковский фонд, в который будет получать доходы от продажи венесуэльской нефти, сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Карлос Папарони в интервью агентству Рейтер.

"Это (открытие фонда — ред.) находится уже на продвинутой стадии, я надеюсь, что на следующей неделе об том будет объявлено нашим представителем в Соединенных Штатах", — сказал депутат.

Как отмечает агентство, открытие такого фонда является ключевой мерой для финансирования усилий оппозиции по смещению президента страны Николаса Мадуро.

В отдельном интервью агентству другой член оппозиционной команды Хуана Гуаидо Йон Гойкочеа (Yon Goicoechea) добавил, что Гуаидо находится в контакте с партнерами компании PDVSA, и они готовы продолжать работать в Венесуэле.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.