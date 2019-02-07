МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. В Цхинвале приступили к реализации договоренностей с "Роснефтью" по заправочным станциям, планируется строительство двух пилотных АЗС, сообщил заместитель председателя правительства, министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев.

"На территории Южной Осетии планируется строительство двух пилотных АЗС "Роснефти". Начато строительство первого из них на въезде в Цхинвал… Объект будет сдан в эксплуатацию ориентировочно в мае. Вторую заправочную станцию предполагается построить в центре города на улице Розы Кочисовой до конца декабря", – приводятся слова Бекоева на сайте правительства республики.

Министр отметил, что присутствие "Роснефти" в Южной Осетии в целом положительно отразится на функционировании топливно-энергетического комплекса республики в плане улучшения качества ГСМ и бесперебойного обеспечения населения.

Договоренности о строительстве заправочных станций "Роснефти" на территории Южной Осетии были достигнуты в ходе встречи президента республики Анатолия Бибилова с главой компании Игорем Сечиным в 2017 году.