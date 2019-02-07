МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя исполняющим полномочия президента страны, скоро объявит новый совет директоров в американской "дочке" нефтегазовой компании PDVSA Citgo, сообщает газета Wall Street Journal.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

"Временный президент собирается объявить новое руководство очень скоро, возможно, уже сегодня или завтра, и это будет признано в соответствии с законодательством США", — заявил Рубио.

Представитель Citgo в ответ на запрос газеты заявил, что в курсе возможного назначения новых членов в совет директоров. "Мы знаем, что новые члены, возможно, будут избраны в совет директоров Citgo Petroleum. В том, что касается корпоративного управления, как и во всех вопросах, мы будем следовать законам Соединенных Штатов", — приводит газета заявление компании.

Citgo является одним из крупнейших операторов НПЗ в США, также занимается транспортировкой и производством топлива и смазочных материалов, владеет сетью бензозаправок.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.